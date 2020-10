Locatelli (Cts) rassicura sulle terapie intensive: «Lontani dai picchi di aprile. Evitiamo il lockdown» (Di sabato 24 ottobre 2020) La voce di Franco Locatelli è tra quelle che più hanno rassicurato durante i mesi più difficili della pandemia da Coronavirus. Anche ora, nei giorni di picchi record di contagi (e della crescita dei decessi), il presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico ci va cauto con gli allarmismi: questo ottobre, nonostante tutto, è meglio dello scorso aprile. E per questo deve portare a strategie diverse, che non coincidano con un nuovo lockdown. D’accordo con il premier Giuseppe Conte, Locatelli ha spiegato in un’intervista al Fatto Quotidiano che una nuova chiusura porterebbe a conseguenze economiche e sociali «inaccettabili». Con il ministro Roberto Speranza sono a lavoro per evitare che si ... Leggi su open.online (Di sabato 24 ottobre 2020) La voce di Francoè tra quelle che più hannoto durante i mesi più difficili della pandemia da Coronavirus. Anche ora, nei giorni direcord di contagi (e della crescita dei decessi), il presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico ci va cauto con gli allarmismi: questo ottobre, nonostante tutto, è meglio dello scorso. E per questo deve portare a strategie diverse, che non coincidano con un nuovo. D’accordo con il premier Giuseppe Conte,ha spiegato in un’intervista al Fatto Quotidiano che una nuova chiusura porterebbe a conseguenze economiche e sociali «inaccettabili». Con il ministro Roberto Speranza sono a lavoro per evitare che si ...

Locatelli: "Soglie per restrizioni fino al lockdown"

"Stiamo facendo in queste ore riflessioni col ministro Roberto Speranza, il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro e il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito per identificare parame ...

