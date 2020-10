L’obiettivo è salvare l’economia. Sul Covid nel governo vince la linea dura (Di sabato 24 ottobre 2020) Le animate discussioni, chiamiamole così, nel governo riguardano la definizione dei limiti da imporre alla cittadinanza per contenere il diffondersi del Covid perché era chiaro già da qualche giorno che nelle prossime ore si interverrà in maniera molto rigida. La bozza del nuovo decreto del presidente del Consiglio, se sarà confermata, contiene tre novità sostanziali: “È fortemente raccomandato” di muoversi dal Comune di residenza, domicilio o abitazione solo per motivi validi (lavoro, studio, necessità inderogabili): non essendo un obbligo ci saranno certamente equivoci e polemiche sulle sanzioni; palestre, piscine, centri benessere e centri termali saranno chiusi; i ristoranti e i bar saranno chiusi la domenica e nei giorni festivi e negli altri giorni potranno aprire solo dalle 5 ... Leggi su formiche (Di sabato 24 ottobre 2020) Le animate discussioni, chiamiamole così, nelriguardano la definizione dei limiti da imporre alla cittadinanza per contenere il diffondersi delperché era chiaro già da qualche giorno che nelle prossime ore si interverrà in maniera molto rigida. La bozza del nuovo decreto del presidente del Consiglio, se sarà confermata, contiene tre novità sostanziali: “È fortemente raccomandato” di muoversi dal Comune di residenza, domicilio o abitazione solo per motivi validi (lavoro, studio, necessità inderogabili): non essendo un obbligo ci saranno certamente equivoci e polemiche sulle sanzioni; palestre, piscine, centri benessere e centri termali saranno chiusi; i ristoranti e i bar saranno chiusi la domenica e nei giorni festivi e negli altri giorni potranno aprire solo dalle 5 ...

