LIVE Varese-Virtus Bologna 73-85, Serie A basket in DIRETTA: le V Nere tornano alla vittoria in campionato (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.20 La Virtus Bologna torna alla vittoria all’Enerxenia Arena di Masnago: 73-85 contro l’Openjobmetis Varese. Partita controllata dalle V Nere, che hanno allungato prepotentemente durante il secondo periodo, per poi subire il riavvicinamento dei lombardi nel terzo quarto ma mantenendo sempre almeno 5 lunghezze di margine. FINITA! Varese – Virtus Bologna 73-85 73-85 2/2 di Hunter ai liberi. Timeout Djordjevic. Il tecnico dei felsinei non vuole rischiare niente in questi ultimi 90”. 73-83 Scippo di Douglas, che arriva in solitaria al ferro avversario. 71-83 1/2 in lunetta di Scola. 70-83 TEODOSIC DA TRE! Sembra la parola fine sul ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.20 Latornaall’Enerxenia Arena di Masnago: 73-85 contro l’Openjobmetis. Partita controllata dalle V, che hanno allungato prepotentemente durante il secondo periodo, per poi subire il riavvicinamento dei lombardi nel terzo quarto ma mantenendo sempre almeno 5 lunghezze di margine. FINITA!73-85 73-85 2/2 di Hunter ai liberi. Timeout Djordjevic. Il tecnico dei felsinei non vuole rischiare niente in questi ultimi 90”. 73-83 Scippo di Douglas, che arriva in solitaria al ferro avversario. 71-83 1/2 in lunetta di Scola. 70-83 TEODOSIC DA TRE! Sembra la parola fine sul ...

TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE – Varese-Virtus Bologna 32-40 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Varese-Virtus #Bologna #32-40 #Serie https:… - zazoomblog : LIVE – Varese-Virtus Bologna 32-40 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Varese-Virtus #Bologna #32-40 #Serie - TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE Varese-Virtus Bologna 23-29 Serie A basket in DIRETTA: spettacolo e tanti canestri nel primo quarto - #Varese-Virtus… - zazoomblog : LIVE Varese-Virtus Bologna 23-29 Serie A basket in DIRETTA: spettacolo e tanti canestri nel primo quarto - #Varese… - OA_Sport : LIVE Varese-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: le V Nere a caccia di riscatto -