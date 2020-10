LIVE Varese-Virtus Bologna 60-68, Serie A basket in DIRETTA: gran terzo quarto dei lombardi, c’è ancora partita (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout immediato per Sasha Djordjevic. 63-68 Tripla di Jakovics! Esultano i 200 di Masnago, Varese vuole la rimonta. INIZIO ULTIMO quarto FINE terzo quarto: Varese – Virtus Bologna 60-68 60-68 2/2 anche per Strautins dall’altra parte del campo. 58-68 2/2 ai liberi per Teodosic. Ultimo minuto del terzo quarto. 58-66 Palleggio, arresto e tiro per De Nicolao. 56-66 Il 2/2 di Gamble in lunetta ridà fiato alla Virtus. grande intensità di Varese in difesa: fallo in attacco di Alibegovic. Momento complicato per le V Nere, i padroni di casa ci credono. 56-64 De Nicolao accorcia le ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeout immediato per Sasha Djordjevic. 63-68 Tripla di Jakovics! Esultano i 200 di Masnago,vuole la rimonta. INIZIO ULTIMOFINE60-68 60-68 2/2 anche per Strautins dall’altra parte del campo. 58-68 2/2 ai liberi per Teodosic. Ultimo minuto del. 58-66 Palleggio, arresto e tiro per De Nicolao. 56-66 Il 2/2 di Gamble in lunetta ridà fiato allade intensità diin difesa: fallo in attacco di Alibegovic. Momento complicato per le V Nere, i padroni di casa ci credono. 56-64 De Nicolao accorcia le ...

