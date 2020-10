LIVE Varese-Virtus Bologna 32-40, Serie A basket in DIRETTA: le V Nere tentano l’allungo (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout Varese. 32-40 Adams mette la tripla del +8! Massimo vantaggio per le V Nere. SUPER STOPPATA DI ABASS SU STRAUTINS! 32-37 Accelerazione notevole di Ruzzier, che brucia Ricci e trova la retina. 30-37 1/2 di Alibegovic dalla linea della carità. Gli arbitri rivedono al video un fallo di Ferrero su Alibegovic e cambiano idea: non più antisportivo, è fallo normale. 30-36 Ancora Teodisic, già 12 punti per lui. 30-34 Risponde subito Teodosic, tripla a bersaglio per il serbo! 30-31 Che canestro di Jakovics! Forzato contro la difesa aggressiva di Markovic, la palla entra e poteva starci anche il fallo. Timeout Virtus Bologna. 28-31 Altra tripla di Strautins. -3 Openjobmetis. 25-31 Bell’azione della ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeout. 32-40 Adams mette la tripla del +8! Massimo vantaggio per le V. SUPER STOPPATA DI ABASS SU STRAUTINS! 32-37 Accelerazione notevole di Ruzzier, che brucia Ricci e trova la retina. 30-37 1/2 di Alibegovic dalla linea della carità. Gli arbitri rivedono al video un fallo di Ferrero su Alibegovic e cambiano idea: non più antisportivo, è fallo normale. 30-36 Ancora Teodisic, già 12 punti per lui. 30-34 Risponde subito Teodosic, tripla a bersaglio per il serbo! 30-31 Che canestro di Jakovics! Forzato contro la difesa aggressiva di Markovic, la palla entra e poteva starci anche il fallo. Timeout. 28-31 Altra tripla di Strautins. -3 Openjobmetis. 25-31 Bell’azione della ...

