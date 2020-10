LIVE Sinner-Zverev 6-7, Atp Colonia 2 in DIRETTA: il tedesco vince il primo parziale! Tanti errori da parte dell’azzurro (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.12 Jannik Sinner perde il primo parziale perdendo per 7 punti a 3 il tie-break decisivo. L’azzurro era avanti 4-1, per poi spegnersi e subire un parziale di quattro giochi di fila: anche il tedesco però è stato protagonista di diversi errori, tanto da non chiudere per ben due volte al servizio. Soltanto al secondo tentativo nel tie-break ha chiuso il set. FINE primo SET 7-3 primo SET Zverev! Il tedesco si salva e vince il primo parziale al tie-break. 3-6 Buona seconda di Sinner. 2-6 QUATTRO SET POINT Zverev! Lungo il diritto di Sinner dal centro del campo. 5-2 ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.12 Jannikperde ilparziale perdendo per 7 punti a 3 il tie-break decisivo. L’azzurro era avanti 4-1, per poi spegnersi e subire un parziale di quattro giochi di fila: anche ilperò è stato protagonista di diversi, tanto da non chiudere per ben due volte al servizio. Soltanto al secondo tentativo nel tie-break ha chiuso il set. FINESET 7-3SET! Ilsi salva eilparziale al tie-break. 3-6 Buona seconda di. 2-6 QUATTRO SET POINT! Lungo il diritto didal centro del campo. 5-2 ...

