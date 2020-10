LIVE – Reggio Emilia-Brescia | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 24 ottobre 2020) Unahotelse Germanisi sfidano nell’anticipo della quinta giornata diA1. Due compagini in salute, glini hanno vinto a Bologna contro la Virtus nello scorso turno; i lombardi dopo aver perso le prime due gare del campionato sono riusciti a risollevarsi con altrettanti successi. Sabato 24 ottobre alle ore 20.30 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA20.28 – Buonasera ai lettori di Sportface, tutto pronto per la palla a due tra