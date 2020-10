LIVE Irlanda-Italia, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: azzurri a caccia dell’impresa “impossibile” (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le formazioni di Irlanda-Italia – Il programma di Irlanda-Italia 16.10 L’Irlanda attualmente è quarta in classifica con nove punti, ma con un match in più da recuperare rispetto a Inghilterra e Francia vincendo con bonus oggi balzerebbe in vetta al tabellone. 16.00 Buongiorno a tutti per la DIRETTA LIVE di Irlanda-Italia, recupero del match del quarto turno del Guinness Sei Nazioni annullato lo scorso marzo. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Irlanda-Italia, incontro valevole per la quarta giornata del Guinness Sei Nazioni. Si ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe formazioni di– Il programma di16.10 L’attualmente è quarta in classifica con nove punti, ma con un match in più da recuperare rispetto a Inghilterra e Francia vincendo con bonus oggi balzerebbe in vetta al tabellone. 16.00 Buongiorno a tutti per ladi, recupero del match del quarto turno del Guinness Seiannullato lo scorso marzo. Buongiorno e benvenuti alladi, incontro valevole per la quarta giornata del Guinness Sei. Si ...

