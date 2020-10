LIVE Irlanda-Italia 7-7, Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: pareggio irlandese sul finire di primo tempo! (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38′ Tyrrell trasforma, parità sul 7-7. 37′ Confermata la meta irlandese, a realizzarla è stata Peat. 37′ L’arbitro va al replay, probabile meta dell’Irlanda ma la direttrice di gara vuole averne una conferma. 36′ Rimessa irlandese a ridosso dei cinque. 35′ Continua la pressione dell’Irlanda che sta tenendo ora l’Italia nei propri 22 metri. 32′ Magnifica difesa corale dell’Italia che sventa un altro pericolo, bisogna stringere i denti fino all’intervallo. 31′ Con un calcio morbido Tyrrell squarcia la difesa azzurra ma le irlandese vanificano l’occasione con un in avanti. 28′ Si riparte con una ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA38′ Tyrrell trasforma, parità sul 7-7. 37′ Confermata la meta, a realizzarla è stata Peat. 37′ L’arbitro va al replay, probabile meta dell’ma la direttrice di gara vuole averne una conferma. 36′ Rimessaa ridosso dei cinque. 35′ Continua la pressione dell’che sta tenendo ora l’nei propri 22 metri. 32′ Magnifica difesa corale dell’che sventa un altro pericolo, bisogna stringere i denti fino all’intervallo. 31′ Con un calcio morbido Tyrrell squarcia la difesa azzurra ma levanificano l’occasione con un in avanti. 28′ Si riparte con una ...

