LIVE Irlanda-Italia 7-3, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: reagisce subito la squadra di casa

13′ Male la mischia azzurra, fallo sul nostro possesso e nuova chance per i padroni di casa
12′ È l'Irlanda a fare avanti e Italia che si salva
11′ Palla persa dagli azzurri che fanno tenuto dopo una lunga azione in cui si fatica a guadagnare metri
8′ Meta irlandese dopo una serie di pick&go con CJ Stander e Sexton trasforma
7′ Fallo azzurro e Sexton decide di andare in touche sui 5 metri
5′ Irlanda che isola il portatore di portatore di palla azzurro e conquista una mischia nei 22 azzurri
4′ Piazzato di Paolo Garbisi e Italia avanti

