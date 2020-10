LIVE – Irlanda-Italia 24-3, Sei Nazioni rugby 2020: risultato in DIRETTA (Di sabato 24 ottobre 2020) La DIRETTA LIVE scritta di Irlanda-Italia, match valevole per il torneo Sei Nazioni 2020 di rugby, spostato da marzo a ottobre a causa dell’emergenza coronavirus. Gli azzurri del commissario tecnico Franco Smith scendono in campo per il primo incontro dopo circa otto mesi dall’ultima apparizione in campo. La partita è in programma oggi sabato 24 ottobre alle ore 16:30 Italiane all’Aviva Stadium di Dublino. Sportface.it seguirà la sfida con una DIRETTA scritta aggiornata minuto per minuto. AGGIORNA LA DIRETTA Irlanda-Italia 24-3 38′ – Altri due punti per gli irlandesi: 24-3 35′ – Lunga azione per gli azzurri, la migliore ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Lascritta di, match valevole per il torneo Seidi, spostato da marzo a ottobre a causa dell’emergenza coronavirus. Gli azzurri del commissario tecnico Franco Smith scendono in campo per il primo incontro dopo circa otto mesi dall’ultima apparizione in campo. La partita è in programma oggi sabato 24 ottobre alle ore 16:30ne all’Aviva Stadium di Dublino. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. AGGIORNA LA24-3 38′ – Altri due punti per gli irlandesi: 24-3 35′ – Lunga azione per gli azzurri, la migliore ...

