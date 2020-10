LIVE Irlanda-Italia 21-7, Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: una meta di punizione stronca le speranze azzurre (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76′ Lancio storto, occasione ghiotta sprecata dalle nostre. 75′ Rimessa per l’Italia nei cinque metri. 73′ Reazione delle azzurre che arrivano nei 22 irlandesi. 71′ meta di punizione inflitta all’Italia per un collasso di Tourani, 21-7 per l’Irlanda. 69′ Mischia ai 5 metri per l’Irlanda che continua la pressione. 67′ Un lancio storto salva le azzurre che possono ricacciare indietro le rivali. 66′ L’Irlanda è pericolosamente a ridosso dei nostri 5 metri. 63′ Seconda frazione estremamente bloccata, pochissimi pericoli portati dall’una e dall’altra parte. 60′ ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA76′ Lancio storto, occasione ghiotta sprecata dalle nostre. 75′ Rimessa per l’nei cinque metri. 73′ Reazione delleche arrivano nei 22 irlandesi. 71′diinflitta all’per un collasso di Tourani, 21-7 per l’. 69′ Mischia ai 5 metri per l’che continua la pressione. 67′ Un lancio storto salva leche possono ricacciare indietro le rivali. 66′ L’è pericolosamente a ridosso dei nostri 5 metri. 63′ Seconda frazione estremamente bloccata, pochissimi pericoli portati dall’una e dall’altra parte. 60′ ...

fanpage : L'Irlanda è il primo paese europeo a entrare nuovamente in lockdown totale - zazoomblog : LIVE Irlanda-Italia 7-7 Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: pareggio irlandese sul finire di primo tempo! -… - infoitsport : LIVE Irlanda-Italia 43-10, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: Aki punisce duramente gli azzurri - zazoomblog : LIVE – Irlanda-Italia 43-10 Sei Nazioni rugby 2020: risultato in DIRETTA - #Irlanda-Italia #43-10 #Nazioni #rugby - zazoomblog : LIVE Irlanda-Italia 43-10 Sei Nazioni rugby in DIRETTA: anche Sexton va in meta senza problemi - #Irlanda-Italia #4… -