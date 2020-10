LIVE Irlanda-Italia 21-7, Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: le azzurre lottano ma non basta (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 80′ FINITA! Irlanda batte Italia 21-7. 79′ Tenuto di una giocatrice Italiana, si spengono qui anche le ultime speranze. 78′ In avanti irlandese e ancora mischia per l’Italia nei 22. 77′ Recupera palla l’Italia all’interno dei 22 ma subito ripersa a causa di una rimessa troppo alta. 76′ Lancio storto, occasione ghiotta sprecata dalle nostre. 75′ Rimessa per l’Italia nei cinque metri. 73′ Reazione delle azzurre che arrivano nei 22 irlandesi. 71′ Meta di ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA La nostratermina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 80′ FINITA!batte21-7. 79′ Tenuto di una giocatricena, si spengono qui anche le ultime speranze. 78′ In avanti irlandese e ancora mischia per l’nei 22. 77′ Recupera palla l’all’interno dei 22 ma subito ripersa a causa di una rimessa troppo alta. 76′ Lancio storto, occasione ghiotta sprecata dalle nostre. 75′ Rimessa per l’nei cinque metri. 73′ Reazione delleche arrivano nei 22 irlandesi. 71′ Meta di ...

fanpage : L'Irlanda è il primo paese europeo a entrare nuovamente in lockdown totale - zazoomblog : LIVE Irlanda-Italia 21-7 Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: le azzurre lottano ma non basta - #Irlanda-Italia… - zazoomblog : LIVE Irlanda-Italia 7-7 Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: pareggio irlandese sul finire di primo tempo! -… - infoitsport : LIVE Irlanda-Italia 43-10, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: Aki punisce duramente gli azzurri - zazoomblog : LIVE – Irlanda-Italia 43-10 Sei Nazioni rugby 2020: risultato in DIRETTA - #Irlanda-Italia #43-10 #Nazioni #rugby -