LIVE Giro d'Italia 2020, Alba-Sestriere in DIRETTA: sprofonda Kelderman, Hindley e Geoghegan Hart si giocano il Giro (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 15.24 Il gruppo maglia rosa, oltre che da Kelderman, è formato da Bilbao, Valter, Almeida, Knox, Guglielmi, O'Connor, Pozzovivo, Nibali, Bernard e Conci. Nibali sta facendo lavorare i gregari Conci e Bernard perché potrebbe guadagnare due posizioni in classifica generale a scapito di Konrad e Fuglsang. 15.22 22 km all'arrivo. 46″ il ritardo di Kelderman da Dennis, Geoghegan Hart e Hindley. Con loro c'è anche Holmes, uno dei fuggitivi iniziali. 15.20 Nibali ha trovato sulla sua strada i gregari Bernard e Conci, che facevano parte della fuga della prima ora. Entrambi stanno tirando il gruppo.

