LIVE Giro d’Italia 2020 | Alba-Sestriere in DIRETTA | iniziata la tappa!

Leggi su oasport

(Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 11.25 Il plotone per ora prosegue compatto, anche se ci sono stati i primi scatti. 11.21 Un lunghissimo tratto pianeggiante prima delle tre scalate alche dovrebbe essere percorso ad altissime velocità, con tanti che andranno a caccia della fuga. 11.17laThe last mountain stage of thed'Italia is about to start! Sta per partire l'ultima tappa di montagna del #d'Italia! pic.twitter.com/AZfeUJUzLh —d'Italia (@ditalia) October 24,11.13 Ambizioni da attaccante per ...