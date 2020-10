LIVE Giro d’Italia 2020, Alba-Sestriere in DIRETTA: Geoghegan Hart e Hindley staccano Kelderman! (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 15.15 Sprofonda Kelderman. Già 37″ di ritardo da Hindley e Geoghegan Hart. Ormai sono l’australiano ed il britannico a giocarsi questo Giro d’Italia. 15.14 Geoghegan si trova tatticamente in una situazione scomoda. Deve sperare che Dennis non si stacchi, perché è chiaro che Hindley non darà mai un cambio da qui alla fine. Se si staccasse Dennis, Geoghegan Hart dovrebbe lavorare in prima persona. 15.13 Nibali si riporta sul gruppetto Kelderman. Davanti intanto Ballerini è stato raggiunto e superato dal colombiano Rubio. 15.13 ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 15.15 Sprofonda Kelderman. Già 37″ di ritardo da. Ormai sono l’australiano ed il britannico a giocarsi questod’Italia. 15.14si trova tatticamente in una situazione scomoda. Deve sperare che Dennis non si stacchi, perché è chiaro chenon darà mai un cambio da qui alla fine. Se si staccasse Dennis,dovrebbe lavorare in prima persona. 15.13 Nibali si riporta sul gruppetto Kelderman. Davanti intanto Ballerini è stato raggiunto e superato dal colombiano Rubio. 15.13 ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia Stage 20 ?? 21 riders ?? 7'07'' > Gruppo Maglia Rosa ?? Live ?? - giroditalia : 21 riders leading the race. Gap 4'50''. ????Follow live - giroditalia : ?? With 85 km to go the gap is 6'37'. Follow live - UgoBaroni : RT @giroditalia: ??@AstanaTeam leading the Maglia Rosa group. Gap for the breakaway 5'10''. 60 km to go. Follow live - UgoBaroni : RT @giroditalia: 70 km to go, the gap is 5'11'. Follow live ?? -