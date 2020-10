Little Nightmares 2: un nuovo inquietante trailer per Halloween! (Di sabato 24 ottobre 2020) Bandai Namco ha mostrato e divulgato, tramite comunicato stampa, un nuovo inquietante trailer per Little Nightmares 2, in vista dell’arrivo di Halloween Annunciato durante la Opening Night Live della Gamescom 2020 di agosto, Little Nightmares 2 è un sequel piuttosto atteso da chi ha immensamente amato le atmosfere e l’estetica di un primo fortunato capitolo. Il piccolo protagonista in impermeabile è diventato ormai praticamente un’icona, e le ambientazioni, permeate di angoscia e inquietudine, sono altrettanto un simbolo di una produzione che ha dato tutto per impressionare e restare nel cuore dei fan. Tramite comunicato stampa, Bandai Namco ha rilasciato un nuovo angosciante trailer per ... Leggi su tuttotek (Di sabato 24 ottobre 2020) Bandai Namco ha mostrato e divulgato, tramite comunicato stampa, unper2, in vista dell’arrivo di Halloween Annunciato durante la Opening Night Live della Gamescom 2020 di agosto,2 è un sequel piuttosto atteso da chi ha immensamente amato le atmosfere e l’estetica di un primo fortunato capitolo. Il piccolo protagonista in impermeabile è diventato ormai praticamente un’icona, e le ambientazioni, permeate di angoscia e inquietudine, sono altrettanto un simbolo di una produzione che ha dato tutto per impressionare e restare nel cuore dei fan. Tramite comunicato stampa, Bandai Namco ha rilasciato unangoscianteper ...

top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #7: Little Nightmares II - Tv Edition - Collector's - PlayStation 4 editore N… - GiocareOra : Il pacchetto Little Nightmares 2 Stay Tuned racchiude un sacco di cose belle - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #9: Little Nightmares II - Tv Edition - Collector's - PlayStation 4 editore N… - GamingToday4 : Little Nightmares II, pubblicato il nuovo trailer del titolo horror sviluppato da Tarsier Studios - Nextplayer_it : Little Nightmares II: un nuovo trailer ci mostra il livello dell'ospedale. -