L’inviato di Sky Tg24 aggredito durante gli scontri a Napoli

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 24 ottobre 2020) L’inviato di Skyche stava seguendo ala manifestazione in corso contro le misure restrittive decise dal governatore campano per fronteggiare l’aumento dei contagi. è statodai manifestanti insieme alla sua troupe. Il giornalista Paolo Fratter e il suo operatore sono stati rincorsi e malmenati da partecipanti al corteo che ha attraversato buona parte del centro storico della città per poi attestarsi a poche centinaia di metri dalla sede della Regione Campania, fronteggiati dalla polizia. Manifestanti napoletani aggrediscono inviato di Sky #campania ##DeLuca #skypic.twitter.com/iKJK1LbHVs — Ully Poumani (@UllyPoumani) October 24, 2020 L’aggressione è avvenuta mentre Fratter era in collegamento con lo studio, ed era stata ...