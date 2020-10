L’infettivologo Bassetti sui social invita al rispetto delle regole | ma gli utenti notano un dettaglio | “Ha la mascherina al contrario” E lui si infuria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 ottobre 2020) “Noi sanitari stiamo facendo la nostra parte negli ospedali. Il lavoro è tanto e duro qui nelle nostre corsie, ma abbiano grandi soddisfazioni con le nostre cure. Anche i cittadini però devono fare la loro parte. Tutti. Rispettando lee il prossimo“, così in un post pubblicato su Instagram, Matteo, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, uno dei più “ottimisti” tra gli scienziati, per la sua idea su restrizioni e convivenza con il virus. Ad accompagnare l’appello un selfie con unche però non è passato inosservato ai più: la barra di metallo per far aderire al meglio laal naso è in basso, e quindi il professore indossa laal ...