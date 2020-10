L’indagine che fa luce sui contagi a scuola: «Il 3,5% dei focolai». Orari diversi, mascherine e trasporti alternativi contro la chiusura – L’intervista (Di sabato 24 ottobre 2020) Fallito il sistema di tracciamento dei contagi, il governo è davanti a una corsa contro il tempo per fermare la diffusione del virus. Già domenica 25 ottobre, a distanza di una settimana, potrebbe arrivare un altro dpcm con misure ancora più restrittive sulla libertà di movimento dei cittadini. E dopo il lungo scontro dei mesi estivi, la scuola continua a essere al centro del dibattito. Le Regioni stanno andando in ordine sparso. La Puglia ha chiuso ogni scuola di ordine e grado fino al 13 novembre. Stesso provvedimento in Campania dove si deciderà già nelle prossime ore su una eventuale riapertura delle elementari. In Lombardia invece, nonostante la protesta dei sindaci, il governatore Fontana difende la sua decisione di far tornare la didattica a distanza ... Leggi su open.online (Di sabato 24 ottobre 2020) Fallito il sistema di tracciamento dei, il governo è davanti a una corsail tempo per fermare la diffusione del virus. Già domenica 25 ottobre, a distanza di una settimana, potrebbe arrivare un altro dpcm con misure ancora più restrittive sulla libertà di movimento dei cittadini. E dopo il lungo sdei mesi estivi, lacontinua a essere al centro del dibattito. Le Regioni stanno andando in ordine sparso. La Puglia ha chiuso ognidi ordine e grado fino al 13 novembre. Stesso provvedimento in Campania dove si deciderà già nelle prossime ore su una eventuale riapertura delle elementari. In Lombardia invece, nonostante la protesta dei sindaci, il governatore Fontana difende la sua decisione di far tornare la didattica a distanza ...

Salvo328 : @marcouematsu @ZZiliani 1) si vabbeh. Hanno preso morata perché sono venuti a conoscenza dell'indagine prima dei me… - edigram : @alexvespi @lorepregliasco @Ruffino_Lorenzo @Corriere @repubblica Update: anche in Spagna l'indagine sierologica ha… - Gocceironiche : @Misurelli77 @AndreaBonturi @GuidoCrosetto @DAVIDPARENZO @fanpage Di fanpage non so ma occorre attendere un'indagin… -

Ultime Notizie dalla rete : L’indagine che Napoli, scontri proteste e guerriglia per il coprifuoco: regia criminale Corriere della Sera