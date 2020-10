L’incidente in moto dopo la chiamata del marito: Serena muore a 38 anni (Di sabato 24 ottobre 2020) Serena Greco, donna di origini salernitane, si è spenta dopo un grave incidente stradale a Roma, tra corso Trieste e via Nomentana. Il marito è giunto sul luogo dello scontro grazie alla localizzazione dello smartphone della moglie. Una vera e propria tragedia si è consumata a Roma nella giornata di ieri. Un drammatico incidente è … L'articolo L’incidente in moto dopo la chiamata del marito: Serena muore a 38 anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 24 ottobre 2020)Greco, donna di origini salernitane, si è spentaun grave incidente stradale a Roma, tra corso Trieste e via Nomentana. Ilè giunto sul luogo dello scontro grazie alla localizzazione dello smartphone della moglie. Una vera e propria tragedia si è consumata a Roma nella giornata di ieri. Un drammatico incidente è … L'articolo L’incidente inladela 38proviene da www.meteoweek.com.

