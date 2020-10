Ligue 1 2020 2021 | poker Psg al Dijon | prima doppietta per Kean

Leggi su sportface

(Di sabato 24 ottobre 2020) Tutto facile per il Paris Saint Germain. La squadra parigina batte ilper 4-0 nell’anticipo dell’ottava giornata die lo fa grazie alle doppiette di Moisee Mbappè. Larete con la nuova maglia dell’attaccante italiano è arrivata dopo tre minuti: Bakker corre sulla fascia e crossa per l’ex Juve che con una zampata da pochi passi batte Allagbe. Al 23′ c’è il bis: Neymar serve auna palla da appoggiare in rete a porta sguarnita per il 2-0. Nel finale c’è spazio anche per la gloria di Mbappè su assist di Neymar e Sarabia.