Liga Spagnola | il campionato arriva su Twitch?

La Liga Spagnola sbarca su Twitch con un canale dedicato e tanti contenuti esclusivi Negli ultimi tempi gli eSports stanno guadagnando sempre più visibilità, tanto da aver ottenuto la trasmissione in TV su Sky ed altre emittenti. Allo stesso modo, gli sport tradizionali si stanno adattando ai nuovi mezzi di comunicazione, per avere maggior appeal sui giovani. Siti che consentono lo streaming di trasmissioni sono più vicini ai ragazzi perché sono gratuiti, alla portata di tutti ed offrono una maggiore possibilità di interazione per i fruitori del servizio. Proprio con questo intento, la Liga Spagnola lancia il proprio canale Twitch ed è la prima tra le maggiori competizioni calcistiche europee a farlo.

La Liga Spagnola sbarca su Twitch con un canale dedicato e tanti contenuti esclusivi, tutti i dettagli di questa grande novità.

Per il calcio, ma soprattutto per i diritti tv, è pronta a partire una vera rivoluzione digitale targata Amazon. La Champions League, infatti, sarà trasmessa in ...

