Liga 2020 2021 | Eibar passa sul campo del Siviglia | Osasuna batte Athletic Bilbao

(Di sabato 24 ottobre 2020) La settima giornata di andata diha visto le vittorie di misura dell’suldele dell’contro l’. L’to in vantaggio nel finale di primo tempo grazie alla rete di Garcia Kike (44′), finalizzando l’ottimo assist in area di Pape Diop. I padroni di casa delpoi non sono riusciti a rispondere e la vittoria è andata agli ospiti per 0-1. L’invece è riuscito a sbloccare il risultato di un match molto equilibrato grazie al rigore messo a segno da Ruben Garcia (85′). Nei pochi minuti finali la formazione ospite ...