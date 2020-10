Levante | golfino a fiori invernale e sguardo di nostalgia | l’appello ai fan – FOTO

Leggi su yeslife

(Di sabato 24 ottobre 2020) La cantautrice di Caltagirone,“spegne” i clamori del pubblico in vista del “coprifuoco”: nostalgica conelegante Già è tempo diper la cantautrice di Caltagirone,che ha annunciato una “chiusura anticipata” delle emozioni, in vista del periodo che incombe. Non è nuova ad appelli di questo genere, l’ex love girl di Diodato, … L'articolodi: l’appello ai fan –proviene da YesLife.it.