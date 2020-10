Lenovo Legion Slim 7: aggiornato con Ryzen 4000H e RTX 2060 (Di sabato 24 ottobre 2020) Il notebook da gaming elegante e leggero viene aggiornato: Lenovo Legion Slim 7 riceverà la potenza dei processori Ryzen 4000H e della scheda video RTX 3060 Lenovo ha annunciato il suo ultimo laptop da gioco da 15 pollici, Lenovo Legion Slim 7, alimentato per la prima volta su questo modello premium dai processori mobili AMD Ryzen serie H di livello superiore. Accoppiato con potente ma compatta NVIDIA GeForce RTX 2060 con design Max-Q per la gestione in tempo reale del ray tracing, il Lenovo Legione Slim 7 è anche più leggero computer portatile di gioco da 15 pollici al mondo con NVIDIA GeForce RTX. Ora, i ... Leggi su tuttotek (Di sabato 24 ottobre 2020) Il notebook da gaming elegante e leggero viene7 riceverà la potenza dei processorie della scheda video RTX 3060ha annunciato il suo ultimo laptop da gioco da 15 pollici,7, alimentato per la prima volta su questo modello premium dai processori mobili AMDserie H di livello superiore. Accoppiato con potente ma compatta NVIDIA GeForce RTXcon design Max-Q per la gestione in tempo reale del ray tracing, il7 è anche più leggero computer portatile di gioco da 15 pollici al mondo con NVIDIA GeForce RTX. Ora, i ...

Il notebook da gaming elegante e leggero viene aggiornato: Lenovo Legion Slim 7 riceverà la potenza dei processori Ryzen 4000H e della scheda video RTX 3060 Lenovo ha annunciato il suo ultimo laptop ...

Lenovo Legion Slim 7 ufficiale: notebook gaming con Ryzen 9 e GeForce RTX 2060

Legion Slim 7 è il nuovo notebook gaming di Lenovo, il primo top di gamma dell'azienda ad utilizzare una CPU Ryzen 9.

