Le rinnovabili sono il futuro ma dobbiamo arrivarci L’analisi di Bessi

(Di sabato 24 ottobre 2020) Credo di avere presentato motivazioni condivisibili sull’esigenza di iniziare una battaglia culturale per liberarci dalla trappola ideologica che contrappone ideologicamente, chiedendoci peraltro anche di compiere una scelta di campo, difesa dell’ambiente e sostegno all’occupazione. Un conflitto inesistente ma che viene alimentato ad arte e conduce a estremismi teorici quali la necessità di abbracciare la decrescita felice come modello di sviluppo o persino di negare l’esistenza dei cambiamenti climatici. E finisce per mortificare la scelta, a mio parere unica, in grado di garantire difesa dell’ambiente e lavoro: una transizione energetica che grazie all’utilizzo di un mix gas-ci possa accompagnare a quel, speriamo non lontano, in cui l’energia sarà prodotta solo da fonti pulite. ...