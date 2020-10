Le Regioni hanno avuto cinque mesi per lavorare. Ma c’è chi ha dormito. Parla la senatrice M5S Castellone: “È mancato lo screening a tappeto” (Di sabato 24 ottobre 2020) “In cinque mesi le Regioni non hanno lavorato come avrebbero dovuto per potenziare la sanità”. Non ci gira attorno la senatrice M5S Maria Domenica Castellone: se siamo ripiombati nuovamente in un’emergenza sanitaria ci sono chiare responsabilità, imputabili – spiega ancora la senatrice capogruppo 5 Stelle in commissione Sanità a Palazzo Madama – a “chi non ha fatto ciò che doveva, come è successo in alcune Regioni che non hanno saputo spendere tutti i fondi stanziati per potenziare la sanità”. Intanto ora abbiamo alcuni governatori pronti al lockdown. Non c’è il rischio che l’obiettivo di evitare una chiusura generalizzata vada in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 24 ottobre 2020) “Inlenonlavorato come avrebbero dovuto per potenziare la sanità”. Non ci gira attorno laM5S Maria Domenica: se siamo ripiombati nuovamente in un’emergenza sanitaria ci sono chiare responsabilità, imputabili – spiega ancora lacapogruppo 5 Stelle in commissione Sanità a Palazzo Madama – a “chi non ha fatto ciò che doveva, come è successo in alcuneche nonsaputo spendere tutti i fondi stanziati per potenziare la sanità”. Intanto ora abbiamo alcuni governatori pronti al lockdown. Non c’è il rischio che l’obiettivo di evitare una chiusura generalizzata vada in ...

Dopo i 447 nuovi positivi e le quattro vittime di ieri, Tesei ordina anche la chiusura domenicale dei centri commerciali e dei negozi ...

Scene di guerriglia urbana a Napoli, tra il lungomare di via Partenope e via Santa Lucia, all'altezza della sede della Regione Campania. E' qui ...

Dopo i 447 nuovi positivi e le quattro vittime di ieri, Tesei ordina anche la chiusura domenicale dei centri commerciali e dei negozi ...