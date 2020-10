Le previsioni meteo di domenica 25 ottobre

Leggi su newsmondo

(Di sabato 24 ottobre 2020) – Nuvole e schiarite al Nord, nuvole e rovesci al Centro. Instabile al Centro. – Giornata all’insegna dell’instabilità sulla penisola italiana con nuvole e rovesci sparsi. Nord – Nuvole e schiarite sulle regioni settentrionali, peggiora dal pomeriggio Nuvole e schiarite sulle regioni settentrionali, peggiora dalla sera a partire dal quadrante occidentale del settore. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 20 gradi. Centro – Nuvole e rovesci sul versante adriatico Rovesci sparsi sul versante adriatico, cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settore. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 20 gradi. Sud – Instabile sulle regioni meridionali, temperature massime in lieve calo Variabile sulle regioni ...