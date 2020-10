Le parole di Tiziano Ferro al Papa “Grazie!”

(Di sabato 24 ottobre 2020)è uno dei contanti più amati e apprezzati nella musica italiana. Il cantante infatti ha iniziato la sua carriera musicale fin da giovanissimo riscuotendo un enorme successo.inoltre è anche molto seguito sui social ed è proprio su questa piattaforma che ha deciso di parlare del bellissimo gesto diFrancesco. In questi giorni infatti ilha parlato con molta naturalezza delle importantissime unioni civili.Bergoglio forse è stato il primo se non l’unico a parlare e ad affermare di essere a favore dei matrimoni tra gay.Foto: Instagram/Lo stessoinfatti ha sottolineato quanto sia importante far sentire il calore e la solidarietà a queste ...

'Questo è sempre stato per me Dio'. leggi anche. Coppie gay, Papa Francesco in un documentario: 'Sì alle unioni civili'. “Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò”. L ...Il cantante Tiziano Ferro ha voluto ringraziare attraverso un post su Instagram Papa Francesco per le sue dichiarazioni sulle coppie omossessuali e l’apertura alle unioni civili. Ecco cosa è successo.