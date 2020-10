Le norme del nuovo Dpcm del 25 ottobre (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è pronto a firmare un nuovo Dpcm contenente norme più restrittive contro il Covid visto che i casi nel paese non sembrano arrestarsi.Al momento non esiste un documento ufficiale ma solo alcune bozze che però raccontano alcune decisioni che sembrano ormai certe.La bozza del DpcmDpcm 24 Bozza ottobre 2020.pdfCoprifuocoNon sono previste limitazioni al movimento dei cittadini. Si raccomanda però di evitare spostamenti dal proprio paese se non per motivi di estrema necessità, di lavoro o di salute (si raccomanda, ripetiamo, ma senza alcun obbligo).ScuolaConfermata la scuola in presenza per materne, elementari e medie. Per quanto riguarda le scuole superiori l'indicazione è di portare gli istituti a cambiare ... Leggi su panorama (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è pronto a firmare uncontenentepiù restrittive contro il Covid visto che i casi nel paese non sembrano arrestarsi.Al momento non esiste un documento ufficiale ma solo alcune bozze che però raccontano alcune decisioni che sembrano ormai certe.La bozza del24 Bozza2020.pdfCoprifuocoNon sono previste limitazioni al movimento dei cittadini. Si raccomanda però di evitare spostamenti dal proprio paese se non per motivi di estrema necessità, di lavoro o di salute (si raccomanda, ripetiamo, ma senza alcun obbligo).ScuolaConfermata la scuola in presenza per materne, elementari e medie. Per quanto riguarda le scuole superiori l'indicazione è di portare gli istituti a cambiare ...

Coronavirus, passo indietro del Governatore della Campania sul lockdown

