Lazio | i convocati per il Bologna | assente Milinkovic

Ultime Notizie dalla rete : Lazio convocati

Sono 21 i calciatori biancocelesti scelti dal tecnico Inzaghi per la sfida dell'Olimpico. Si contano due assenze importanti tra le fila biancocelesti. Non c'è Strakosha, tenuto a riposo. Reina verso i ...La Lazio ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Bologna: assenti Lulic, Radu, Strakosha Pereira e Milinkovic-Savic ...