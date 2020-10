Lazio-Bologna | i voti | il Mago dà spettacolo | assist no look di Fares Barrow scatenato

OfficialSSLazio : ???? È online il match program di #LazioBologna! All'interno l'intervista esclusiva a @10_luisalberto e tanto altro ??… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Genoa 0-2 Inter Milan Lazio 2-1 Bologna - MediasetTgcom24 : Serie A, Lazio-Bologna finisce 2-1 #SerieA - futebolnacanela : Italiano - Hoje: 1 Atalanta? 3 Sampdoria??? 0 Genoa 2 Internazionale?? 2 Lazio?? 1 Bologna? - infoitsport : Luis Alberto e Immobile rilanciano la Lazio, furia Bologna nel finale: 2-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Bologna

Inter a due punti dalla vetta in attesa di Milan-Roma di lunedì sera. Risultati: Sassuolo-Torino 3-3; Atalanta-Sampdoria 1-3, Genoa-Inter 0-2 Lazio-Bologna; domenica 25/10 ore 12.30 Cagliari-Crotone; ...Così Joaquin Correa, attaccante della Lazio, su Instagram ... in azione proprio mentre l'attacante era impegnato all’Olimpico nella gara contro il Bologna, vinta per 3-1. Insomma, un colpo studiato ...