Lavoro usurante non riconosciuto per mansione diversa sul contratto | che fare?

(Di sabato 24 ottobre 2020) Per accedere alla pensione dei lavoratori usuranti è necessario, appunto, che ladisvolta rientri in quelle definite per il bacino di beneficiari della misura. Ma cosase dopo tanti anni disvolto lasulrisulta sbagliata e non permette di accedere al beneficio? PensioneRispondiamo ad un lettore di Pensioniefisco.it che ci scrive per trovare una soluzione al suo problema: Buongiorno, ho fatto domanda per i requisiti pensione lavoratori precoci,da 20 anni in un impianto di trattamento rifiuti, dove faccio cernita di rifiuti a mano e su nastro trasportatore, dovrei rientrare nei lavori usuranti, ma la domanda è stata bocciata da un funzionario ...