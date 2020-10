Lavoro, protesta dei disoccupati: fumogeni e vernice rossa contro la sede dell’Unione industriali di Napoli (Di sabato 24 ottobre 2020) vernice rossa è stata lanciata contro il portone di Palazzo Partanna, sede dell’Unione industriali di Napoli e di Confindustria Campania, in piazza dei Martiri a Napoli durante una manifestazione di lavoratori dello spettacolo e disoccupati. In piazza sono stati accesi anche dei fumogeni rossi. Il palazzo è protetto da un cordone delle forze dell’ordine. L'articolo Lavoro, protesta dei disoccupati: fumogeni e vernice rossa contro la sede dell’Unione industriali di Napoli proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 ottobre 2020)è stata lanciatail portone di Palazzo Partanna,dell’Unionedie di Confindustria Campania, in piazza dei Martiri adurante una manifestazione di lavoratori dello spettacolo e. In piazza sono stati accesi anche deirossi. Il palazzo è protetto da un cordone delle forze dell’ordine. L'articolodeiladell’Unionediproviene da Ildenaro.it.

marattin : Quando - nell’impunità evidente - si aggrediscono i giornalisti che fanno il loro lavoro (=riportare le notizie e d… - danielo5675 : RT @RadioSavana: Napoli c'è! Protesta in massa della popolazione contro il lockdown al grido di 'libertà, dignità e lavoro'. Bloccate inter… - CommNun : @5Piccola Se veramente volessero fare il loro lavoro, allora oggi starebbero a Roma davanti i palazzi del potere in… - DarrenSloan8 : RT @RadioSavana: Napoli c'è! Protesta in massa della popolazione contro il lockdown al grido di 'libertà, dignità e lavoro'. Bloccate inter… - GBLapis : RT @corrmezzogiorno: #Napoli I disoccupati in piazza dei Martiri Uova con vernice contro la sede dell’Unione... -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro protesta Lavoro, protesta dei disoccupati: fumogeni e vernice rossa contro la sede dell'Unione industriali di Napoli Il Denaro Guerriglia a Napoli, Morra: “Sapiente regia dietro le proteste. Accertata la presenza di uomini dei clan”

Dietro alle proteste andato in scena nella notte a Napoli “c’era anche una sapiente regia“. Lo scrive su Facebook Nicola Morra, il presidente della commissione parlamentare Antimafia, specificando che ...

Covid ed emergenza sociale, protesta dei disoccupati in piazza dei Martiri: «Il lavoro non è un favore»

La polizia presidia Palazzo Partanna. La sede dell’Unione industriali di Napoli ha i portoni spalancati. Di fronte i manifestanti. Un nuovo corteo di protesta contro il coprifuoco e il paventato nuovo ...

Dietro alle proteste andato in scena nella notte a Napoli “c’era anche una sapiente regia“. Lo scrive su Facebook Nicola Morra, il presidente della commissione parlamentare Antimafia, specificando che ...La polizia presidia Palazzo Partanna. La sede dell’Unione industriali di Napoli ha i portoni spalancati. Di fronte i manifestanti. Un nuovo corteo di protesta contro il coprifuoco e il paventato nuovo ...