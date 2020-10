Laura Morante: età, altezza, peso, 3 mariti e 3 figli, genitori celebri della divina del cinema italiano (Di sabato 24 ottobre 2020) La prima volta che ha recitato ufficialmente di fronte ad una cinepresa risale al 1980. Laura Morante ha esordito sul grande schermo nel film Oggetti smarriti di Giuseppe Bertolucci, quando aveva 24 anni. Da quel momento in poi la sua carriera ha incominciato a costellarsi di prestigiose partecipazioni cinematografiche, non solo italiane ma anche francesi. Sì, perché durante la metà degli anni Ottanta l’attrice si è trasferita a Parigi, dove ha ottenuto molti successi. Talmente forte la passione per il cinema che, più avanti, Laura Morante ha egregiamente vestito anche i panni di regista. Tra le sue opere cinematografiche ricordiamo infatti Ciliegine e Assolo, film usciti nel 2012 e nel 2016. L’ultimo citato, oltre che ... Leggi su tuttivip (Di sabato 24 ottobre 2020) La prima volta che ha recitato ufficialmente di fronte ad una cinepresa risale al 1980.ha esordito sul grande schermo nel film Oggetti smarriti di Giuseppe Bertolucci, quando aveva 24 anni. Da quel momento in poi la sua carriera ha incominciato a costellarsi di prestigiose partecipazionitografiche, non solo italiane ma anche francesi. Sì, perché durante la metà degli anni Ottanta l’attrice si è trasferita a Parigi, dove ha ottenuto molti successi. Talmente forte la passione per ilche, più avanti,ha egregiamente vestito anche i panni di regista. Tra le sue operetografiche ricordiamo infatti Ciliegine e Assolo, film usciti nel 2012 e nel 2016. L’ultimo citato, oltre che ...

