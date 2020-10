La Virtus Bologna di Teodosic piega Varese | vince Reggio Emilia

(Di sabato 24 ottobre 2020) ROMA - Lae l'Unahotelsvincono i due anticipi del sabato della quinta giornata della Serie A di basket. All'Enerxenia Arena di, in una classica della nostra ...

bologna_sport : Le pagelle della vittoria Virtus a Varese #LBA #basket - TopMoviie : RT @zazoomblog: Basket Serie A1 2020-2021: Virtus Bologna e Reggio Emilia vincono negli anticipi della quinta giornata - #Basket #Serie #2… - zazoomblog : Basket Serie A1 2020-2021: Virtus Bologna e Reggio Emilia vincono negli anticipi della quinta giornata - #Basket… - TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE – Varese-Virtus Bologna 73-85 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Varese-Virtus #Bologna #73-85 #Serie https:… - zazoomblog : LIVE – Varese-Virtus Bologna 73-85 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Varese-Virtus #Bologna #73-85 #Serie -

Ultime Notizie dalla rete : Virtus Bologna

ROMA - La Virtus Bologna e l’Unahotels Reggio Emilia vincono i due anticipi del sabato della quinta giornata della Serie A di basket. All’Enerxenia Arena di Varese, in una classica della nostra ...Ritrova la vittoria dopo due sconfitte di fila la Virtus Bologna, che in uno dei due anticipi della quinta giornata passa all'Enerxenia Arena per 85-73 a spese di Varese. Teodosic (21 punti) trascina ...