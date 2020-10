La verità sul vaccino anti-Covid? Cosa deve ammettere Speranza da Scanzi (Di sabato 24 ottobre 2020) Anche il ministro della Salute Roberto Speranza frena gli entusiasmi legati all'arrivo del vaccino anti-Covid. “Il risultato arriverà nel giro di pochi mesi. Questa è la nostra opinione sulla base delle valutazioni scientifiche e anche dei contratti europei, ma quando arriverà il vaccino, non sarà la soluzione di tutto”. Speranza lo ha detto ad ‘Accordi&Disaccordi' il talk di Andrea Scanzi e Luca Sommi sul Novecommentando le affermazioni di Luigi Di Maio e dello stesso premier Giuseppe Conte che aveva parlato di fine anno come termine di arrivo delle prime dosi. “Ci sarà un tempo necessario, non arriveranno le dosi tutte insieme, ma alcuni dei contratti che ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 ottobre 2020) Anche il ministro della Salute Robertofrena gli entusiasmi legati all'arrivo del. “Il risultato arriverà nel giro di pochi mesi. Questa è la nostra opinione sulla base delle valutazioni scientifiche e anche dei contratti europei, ma quando arriverà il, non sarà la soluzione di tutto”.lo ha detto ad ‘Accordi&Disaccordi' il talk di Andreae Luca Sommi sul Novecommentando le affermazioni di Luigi Di Maio e dello stesso premier Giuseppe Conte che aveva parlato di fine anno come termine di arrivo delle prime dosi. “Ci sarà un tempo necessario, non arriveranno le dosi tutte insieme, ma alcuni dei contratti che ...

