La scelta Svizzera fa paura: "Con pochi posti in terapia intensiva, lasciate morire gli anziani" (Di sabato 24 ottobre 2020) La Svizzera ha già deciso dal 20 marzo. Ma il documento è finito in Rete solo da poche ore. In caso di penuria di posti in terapia intensiva, gli anziani con patologie vanno lasciati morire. «Si tratta di una situazione ipotetica, di crisi grave, ben lontana dallo scenario odierno», premettono le autorità svizzere, ma il protocollo ha fatto saltare sulla sedia anche il presidente dell'ordine dei medici del Canton Ticino, Franco Denti. Il quotidiano La Stampa è entrato in possesso del documento e l'ha pubblicato. Si intitola "Triage dei trattamenti di medicina intensiva in caso di scarsità di risorse". Elaborato dall'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche e dalla Società ...

