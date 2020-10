La rabbia dei ristoranti | Mandano a casa 2 milioni di lavoratori

Leggi su iltempo

(Di sabato 24 ottobre 2020) Esplode ladei ristoratori contro le possibili misure previste nel nuovo Dpcm. “Inaccettabile penalizzare chi rispetta le regole ed investe” attacca Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, commentando la possibilità che nel prossimo DPCM, nell'ambito delle misure per contenere l'epidemia, venga prescritto l'obbligo di chiusura anticipata in settimana alle 18 anche pere la chiusura totale nel fine settimana e nei festivi. “Sarebbe un colpo di grazia all'occupazione - prosegue - non è possibile far pagare aiil prezzo dell'emergenza covid, assimilando chi per rispettare le regole ha investito nella riduzione dei posti, nel distanziamento e nelle misure previste a chi invece non le rispetta e crea assembramenti”. A rischio ...