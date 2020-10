La primaria tedesca | “Tanti posti in terapia intensiva | ma pure qui manca personale Meno contatti tra anziani e giovani rispetto all’Italia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 ottobre 2020) “Credo che il fattore principale sia stato il fatto che abbiamo iniziato ad arginare il virus molto presto, così siamo riusciti ad appiattire la curva appena in tempo. Credo però che sia cruciale l’alta capacità diine il numero di test che facciamo ogni giorno”. Maria Vehreschild, direttrice del Dipartimento di Malattie Infettive della Goethe Universitat-Klinikum di Francoforte, una della strutture più importanti del paese, fa il punto sulla situazione Covid in Germania che, come Italia, Francia e Spagna, sta assistendo a un costante aumento dei positivi nelle ultime settimane. Ha superato i 14mila contagi nelle ultime 24 ore, ma finora è il Paese che meglio ha affrontato la pandemia. Le vittime hanno da poco superato quota 10mila, su una popolazione di 83 ...