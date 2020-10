La Lazio torna a vincere in campionato, Bologna battuto 2-1 (Di sabato 24 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La Lazio dimentica lo scivolone di Genova e torna alla vittoria anche in campionato. All'Olimpico gli uomini di Inzaghi piegano per 2-1 (reti di Luis Alberto e Immobile, De Silvestri per gli emiliani) il Bologna e provano a rilanciarsi in Serie A sulle ali dell'entusiasmo del grande esordio in Champions League. L'aggressività della squadra di Mihajlovic sorprende i biancocelesti, che rischiano di passare in svantaggio al 13′ sulla gran conclusione di Svanberg dal limite all'angolino. La Lazio viene però graziata dal Var, che segnala al direttore di gara Irrati di Pistoia un fallo a inizio azione di Schouten su Leiva, sostituito a pochi minuti dal termine del primo tempo assieme a Marusic (rimpiazzati da Escalante e Lazzari). Nessuna palla-gol prima del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Ladimentica lo scivolone di Genova ealla vittoria anche in. All'Olimpico gli uomini di Inzaghi piegano per 2-1 (reti di Luis Alberto e Immobile, De Silvestri per gli emiliani) ile provano a rilanciarsi in Serie A sulle ali dell'entusiasmo del grande esordio in Champions League. L'aggressività della squadra di Mihajlovic sorprende i biancocelesti, che rischiano di passare in svantaggio al 13′ sulla gran conclusione di Svanberg dal limite all'angolino. Laviene però graziata dal Var, che segnala al direttore di gara Irrati di Pistoia un fallo a inizio azione di Schouten su Leiva, sostituito a pochi minuti dal termine del primo tempo assieme a Marusic (rimpiazzati da Escalante e Lazzari). Nessuna palla-gol prima del ...

Italpress : La Lazio torna a vincere in campionato, Bologna ko - CorriereCitta : La Lazio torna a vincere in campionato, Bologna battuto 2-1 - FcInterNewsit : Luis Alberto-Immobile, la Lazio torna a sorridere in campionato: Bologna battuto 2-1 - internewsit : Lazio-Bologna: Immobile decisivo, Inzaghi torna alla vittoria! Mihajlovic giù - - UEFAcom_it : La Lazio torna a vincere in Serie A: Luis Alberto e Immobile, Bologna sconfitto ?? #UCL | @OfficialSSLazio -