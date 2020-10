La Gregoraci fa piangere Pretelli e Signorini la brutalizza in diretta | Che palle Senza precedenti al Grande Fratello Vip

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 ottobre 2020) Così si spezza inil cuore di Pierpaolo. AlVip parla Elisabetta, il suo spasimante ascolta e piange lacrime amarissime. Dallo studio, Alfonsochiede alla ex di Flavio Briatore: "Fuori da qui hai qualcuno sì o no?". Lei risponde secca: "Io non so se ho qualcuno che mi aspetta, ma io da quando sono qua penso a una persona". Parole che hanno letteralmente gelato, conscio che nella casa il colpo di fulmine è stato a senso unico. Latende a svicolare sui sentimenti che prova per l'ex velino di Striscia la notizia, tanto da far sbottare ancheche auspica risposte inequivocabili: "Mi fai un nervoso ...