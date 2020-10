La Festa del Cinema batte il virus (Di sabato 24 ottobre 2020) Si chiude con un bilancio tutto positivo l'edizione più difficile della Festa del Cinema di Roma: un appuntamento pesantemente condizionato dal covid, ma che è riuscito comunque ad esprimersi al meglio. Il direttore artistico Antonio Monda (che conclude il secondo mandato triennale e fa sapere che «prenderà in considerazione» un'eventuale riconferma), la presidente della Fondazione Cinema per Roma Laura Delli Colli e il direttore generale della stessa Fondazione Francesca Via possono rivendicare il successo dell'edizione più difficile segnata dalla pandemia di Covid. E lo fanno durante la conferenza stampa di chiusura. Senza poter dare i numeri come gli altri anni, fanno comunque sapere che l'afflusso di pubblico è stato molto buono (Francesca Via spiega che, tenendo conto che avevamo la ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 ottobre 2020) Si chiude con un bilancio tutto positivo l'edizione più difficile delladeldi Roma: un appuntamento pesantemente condizionato dal covid, ma che è riuscito comunque ad esprimersi al meglio. Il direttore artistico Antonio Monda (che conclude il secondo mandato triennale e fa sapere che «prenderà in considerazione» un'eventuale riconferma), la presidente della Fondazioneper Roma Laura Delli Colli e il direttore generale della stessa Fondazione Francesca Via possono rivendicare il successo dell'edizione più difficile segnata dalla pandemia di Covid. E lo fanno durante la conferenza stampa di chiusura. Senza poter dare i numeri come gli altri anni, fanno comunque sapere che l'afflusso di pubblico è stato molto buono (Francesca Via spiega che, tenendo conto che avevamo la ...

borghi_claudio : @Andyphone Eh si, è un po' dura far credere che i contagi del 23 ottobre in tutto il mondo sono colpa della festa i… - WeCinema : La Festa del Cinema di Roma: si chiude con 'Cosa sarà' di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart e 'Fuori era Primave… - NetflixIT : Buona festa nazionale del Luca Marinelli a tutti. - In_differente_m : @Martola__ Amica della tipa del mio amico, appena conosciuta. Festa universitaria usciamo fuori per fumare e ripren… - HankHC91 : RT @artribune: Festa del Cinema di Roma: si parla di Freaks Out, le maschere tragiche di Gabriele Mainetti -