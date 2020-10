La Fellinette, Francesca Fellini: “Mio zio Federico era un genio, lo dice anche Martin Scorsese” (Di sabato 24 ottobre 2020) Intervista a Francesca Fellini, nipote di Federico, che ha presentato alla Festa di Roma un corto che omaggia lo zio a 100 anni dalla nascita. Federico Fellini amava disegnare: lo dimostra il magnifico volume Il libro dei sogni, in cui sono raccolti molti dei suo schizzi. Tra i tanti disegni che ha fatto nella sua vita c'è anche quello di una bambina dai capelli rossi: si tratta della nipote Francesca. Quel ritratto è stato fatto dopo una passeggiata in spiaggia, a Rimini, e oggi è lo spunto per un corto, La Fellinette, diretto proprio da Francesca Fabbri Fellini e presentato in anteprima alla 15esima Festa del Cinema di Roma. Il corto, realizzato con il sostegno dell'Emilia Romagna Film Commission ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 ottobre 2020) Intervista a, nipote di, che ha presentato alla Festa di Roma un corto che omaggia lo zio a 100 anni dalla nascita.amava disegnare: lo dimostra il magnifico volume Il libro dei sogni, in cui sono raccolti molti dei suo schizzi. Tra i tanti disegni che ha fatto nella sua vita c'èquello di una bambina dai capelli rossi: si tratta della nipote. Quel ritratto è stato fatto dopo una passeggiata in spiaggia, a Rimini, e oggi è lo spunto per un corto, La, diretto proprio daFabbrie presentato in anteprima alla 15esima Festa del Cinema di Roma. Il corto, realizzato con il sostegno dell'Emilia Romagna Film Commission ...

