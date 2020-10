La Famiglia Addams: il web vuole Johnny Depp ed Eva Green nel film Tim Burton (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo l'annuncio della nuova serie tv su La Famiglia Addams firmata da Tim Burton, il popolo del web vorrebbe Johnny Depp nel ruolo di Gomez ed Eva Green in quelli di Morticia. Una nuova serie tv dedicata a La Famiglia Addams sta per arrivare, stavolta con la regia di Tim Burton che darà il suo originale tocco alla storia della Famiglia più terrificante d'America, e appena diffusa la news moltissimi fan hanno richiesto la presenza di Johnny Depp nei panni dell'affascinante Gomez Addams e della splendida Eva Green in quelli di Morticia. La nuova serie sulla Famiglia Addams sembra che avrà luogo ai ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo l'annuncio della nuova serie tv su Lafirmata da Tim, il popolo del web vorrebbenel ruolo di Gomez ed Evain quelli di Morticia. Una nuova serie tv dedicata a Lasta per arrivare, stavolta con la regia di Timche darà il suo originale tocco alla storia dellapiù terrificante d'America, e appena diffusa la news moltissimi fan hanno richiesto la presenza dinei panni dell'affascinante Gomeze della splendida Evain quelli di Morticia. La nuova serie sullasembra che avrà luogo ai ...

MariaMusto19 : RT @SkyItalia: Essere strani non è mai stato così divertente!? «La famiglia Addams» questa sera in prima visione alle 21.15 su Sky Cinema… - tuttoteKit : Tim Burton: al via un live-action sulla Famiglia Addams #FamigliaAddams #TimBurton #tuttotek - cinemaniaco_fb : ?????????????? La Famiglia Addams: il web vuole Johnny Depp ed Eva Green nel film Tim Burton - ciakmag : #TimBurton dirigerà una nuova serie tv live-action su #LaFamigliaAddams! ???? - zazoomblog : Stasera in tv sabato 24 ottobre: “La famiglia Addams” su Sky Cinema - #Stasera #sabato #ottobre: #famiglia -