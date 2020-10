La decisione é presa: domani arriva l’ ordinanza per il lockdown (Di sabato 24 ottobre 2020) Sarà definita entro la giornata di domani, domenica 25 ottobre, l'ordinanza che predispone il lockdown in Campania anche se non sappiamo al momento quando andrà in vigore, presumibilmente martedì prossimo. Il segnale del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è chiaro ed era già stato espresso stamane con una nota in cui condannava gli scontri di Napoli: "Vado avanti per la mia strada, non cambio i miei piani". Ora la Regione Campania, ma soprattutto l'Unita' di Crisi regionale per disporre le misure di chiusura attende anche il Dpcm che sarà pubblicato stasera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per analizzare i provvedimenti nazionali e adattare gli ulteriori provvedimenti per la Campania. L'orientamento di un nuovo lockdown, ha dichiarato oggi il ... Leggi su howtodofor (Di sabato 24 ottobre 2020) Sarà definita entro la giornata di, domenica 25 ottobre, l'che predispone ilin Campania anche se non sappiamo al momento quando andrà in vigore, presumibilmente martedì prossimo. Il segnale del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è chiaro ed era già stato espresso stamane con una nota in cui condannava gli scontri di Napoli: "Vado avanti per la mia strada, non cambio i miei piani". Ora la Regione Campania, ma soprattutto l'Unita' di Crisi regionale per disporre le misure di chiusura attende anche il Dpcm che sarà pubblicato stasera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per analizzare i provvedimenti nazionali e adattare gli ulteriori provvedimenti per la Campania. L'orientamento di un nuovo, ha dichiarato oggi il ...

