La casa del profumo nel cuore di Roma

Entri e sei immediatamente immerso in una elegante casa italiana. L'indirizzo è piazza di Spagna 27, nel cuore storico di Roma, ai piedi della Scalinata più famosa del mondo. La «casa» è di Acqua di Parma, accogliente e luminosa. La boutique della Maison italiana di profumeria di lusso è stata infatti recentemente rinnovata nel concept da Patricia Grosdemange, architetto del Gruppo LVMH, che l'ha ripensata proprio per trasmettere a chiunque entri quel senso di accoglienza e stile tipicamente italiani. Uno stile senza tempo ma assolutamente moderno, un'atmosfera sofisticata e al tempo stesso leggera. Tutto è stato scelto con cura: dal pregiato travertino delle pareti e dei pavimenti al legno cannettato in tonalità sempre diverse, gli oggetti e agli arredi, pezzi unici ...

