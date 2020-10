La bresaola è fatta con carne non italiana: la verità sconvolgente (Di sabato 24 ottobre 2020) La bresaola è un salume di ottima qualità, povero di grassi e ricco di proteine. Quando la si nomina, è bene fare presente che, attorno a questo alimento, esistono diversi luoghi comuni. Tra questi, rientra la convinzione che la bresaola sia preparata con carne italiana. No, la bresaola è fatta con carne non italiana. Questo salume, spesso consigliata dai dietologi nei regimi alimentari dimagranti, è caratterizzato dalla presenza di carne di zebù, una sottospecie di Bos taurus che vive nei Paesi tropicali (nel mondo, ne esistono 75 razze diverse). Nella bresaola troviamo anche carne di bovini francesi, così come carne di esemplari ... Leggi su giornal (Di sabato 24 ottobre 2020) Laè un salume di ottima qualità, povero di grassi e ricco di proteine. Quando la si nomina, è bene fare presente che, attorno a questo alimento, esistono diversi luoghi comuni. Tra questi, rientra la convinzione che lasia preparata con. No, laconnon. Questo salume, spesso consigliata dai dietologi nei regimi alimentari dimagranti, è caratterizzato dalla presenza didi zebù, una sottospecie di Bos taurus che vive nei Paesi tropicali (nel mondo, ne esistono 75 razze diverse). Nellatroviamo anchedi bovini francesi, così comedi esemplari ...

