La bozza del nuovo Dpcm: chiusura alle 18 di bar e ristoranti, domenica stop totale. Ma le Regioni dicono no. E il governo corregge (Di domenica 25 ottobre 2020) Il governo prepara la bozza ma le Regioni non ci stanno. Lite per il coprifuoco alle 18, lo stop allo spostamento tra Regioni e la didattica a distanza. In serata la limatura:: bar e ristoranti aperti anche la domenica fino alle 18 Leggi su corriere (Di domenica 25 ottobre 2020) Ilprepara lama lenon ci stanno. Lite per il coprifuoco18, loallo spostamento trae la didattica a distanza. In serata la limatura:: bar eaperti anche lafino18

Agenzia_Ansa : Possibile chiusura delle piazze dalle 21. Stop a teatri, cinema: è quanto prevede la bozza in via di definizione d… - fanpage : ??ULTIM'ORA NUOVO #DPCM, la bozza del nuovo decreto in arrivo è una sorta di ' #lockdown mascherato' - Agenzia_Ansa : Stop a ristoranti e bar dopo le 18. E' quanto prevede una bozza del #Dpcm, in via di definizione, a cui sta lavoran… - grondoamore : Leggere a quest’ora gli aggiornamenti sulla rivolta a Roma sulla bozza del dpcm che sta circolando, su un probabile… - bizcommunityit : Spostamenti tra Comuni e pugno duro sui ristoranti: la bozza del nuovo Dpcm -